Андрей Птичников: "Зеленым" практикам - зеленый свет!

Работа промышленности влияет на окружающую среду. О том, как технологии помогают беречь природу, рассказал старший научный сотрудник Института географии РАН Андрей Птичников.

Андрей Птичников: "Если компания берет на себя социально ответственные обязательства, то эти добровольные шаги можно только приветствовать". Фото: Из личного архива

Андрей Владимирович, в Сибири, на Дальнем Востоке, в районе Байкала идет интенсивное развитие промышленности. Как вы оцениваете ее воздействие на природу?

Андрей Птичников: Этот вопрос приобретает с каждым днем все большее значение. Очень многие предприятия занимаются снижением выбросов в атмосферу парниковых газов, воздействия на окружающую среду, контролируют отходы. Это связано с рядом факторов. Так, повысилась роль надзорных госорганов. Росприроднадзор становится более активным, от его мониторинга практически невозможно скрыть какие-то утечки. Улучшается и правоприменение, когда нарушителям выписываются огромные штрафы. Вспомним "Норильский никель"…

Во-вторых, существует такое понятие, как "зеленое" финансирование. Инвесторы дают деньги под проекты, имеющие экологическое содержание, и требуют от компаний экологической отчетности, улучшения отношений с природоохранными организациями, надзорными органами и т.д. Внешний фон, связанный с финансами, также побуждает компании снижать воздействие на окружающую среду. Все это вкупе приводит к тому, что компании, особенно, крупные, становятся более ответственными.

В качестве примера могу привести "Металлоинвест". Я был в августе на презентации годового отчета, знаю, как они внедряют экологические технологии. 75% покупателей металла интересуются вопросами ответственного отношения к окружающей среде. Компания движется к производству низкоуглеродной стали, внедряет водород в технологические процессы.

То же происходит и в лесопромышленном комплексе. Там крупные предприятия осознанно идут на экономически невыгодные, но важные меры по поддержке репутации в плане снижения воздействия на природную среду. Среди лесных компаний могу отметить группы "Илим" и "Монди", которые сверх требований законодательства сохраняют дополнительно участки леса, ценного с экологической точки зрения. У них есть также соцпрограммы для поддержки коренного населения - охотников, рыбаков.

Другие "отличники экологии" - "Российские железные дороги", они вышли в мировом экологическом рейтинге на лидирующие места среди железнодорожных компаний.

Видите ли вы изменения у крупного бизнеса в сторону соблюдения экологических норм?

Андрей Птичников: Во многих отраслях есть механизм приоритетных проектов. Администрация области под крупный проект выделяет промышленную площадку или сдает лес в аренду под определенные соглашения, которые имеют под собой прописанные со стороны Минпромторга РФ положения. Это обеспечивает льготы и субсидии по процентной ставке, скидки по арендной плате, а предприятия обязуются внедрить наиболее передовые технологии с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Показателен пример ОАО "РЖД". Железнодорожники совместно с правительствами Иркутской области и Бурятии разработали план дополнительных мер в природоохранной сфере. Активно участвовали в этом экологическая общественность и научные организации. Результатом стала система мониторинга влияния объектов строительства на окружающую среду. Лучшие "зеленые" практики используются в работе с отходами, очистке сточных вод, для сохранения биоразнообразия обширного региона. Что действительно важно, каждый объект получает экологический паспорт. Он содержит информацию о компенсационных мероприятиях, выполнении экологического мониторинга и контроля.

Значит, выход для сохранения экологии вЗначит, выход для сохранения экологии всегда можно найти?

Андрей Птичников: Есть и отрицательные примеры. К ним относится Усолье-Сибирское предприятие, которое десятилетиями захоранивало отходы химпроизводства. Возникла зона крайне высокого риска и для работников, и для местных жителей, и для окружающей среды. Это было выявлено недавно.

С другой стороны, все современные предприятия, которые вводятся в строй, оснащены очистными сооружениями, хорошими фильтрами-пылеуловителями и вопросов к ним нет. Большинство предприятий проводят модернизацию. Я знаю ситуацию в Братске, Усть-Илимске. Изначально целлюлозно-бумажное производство там было довольно грязное. Но значительные средства, вложенные в модернизацию очистных сооружений, дали большой эффект.

Острая проблема сейчас связана с химическими предприятиями в Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии. Государству надо обратить внимание на них, усовершенствовать систему мониторинга и контролировать внедрение наилучших доступных технологий, максимально стимулировать уменьшение воздействия на природную среду.

А если говорить о модернизации БАМа и Транссиба? Может ли это нарушить уникальную экологию Байкала?

Андрей Птичников: Для этого нет предпосылок. РЖД не планирует прокладку вторых путей вдоль береговой линии. Вырубят небольшую полосу шириной 10-15 м на некоторых участках, всего около 40 га. Это нужно для возведения технологических объектов вдоль действующих путей и то при отсутствии альтернативного варианта. Причем половину вырубок компания уже восстановила в рамках компенсационных мероприятий: осенью 2020 года в районе Байкала железнодорожники высадили более 80 тысяч саженцев сосны на 20 га.

По данным Минпромторга РФ, в России ежегодно около 140 тысяч га земель лесного фонда переводятся в земли промышленности, транспорта и, соответственно, вырубаются. В этом нет ничего противоестественного. Другой вопрос, как эта рубка проводится, есть ли компенсационная посадка.

Конечно, если земли выведены из лесного фонда, то компенсационная посадка может проводиться только в добровольном порядке. Это по закону. Но если компания берет на себя социально ответственные обязательства, то эти добровольные шаги можно только приветствовать.