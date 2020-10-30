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30 октября 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 30 октября 2020 года № 591 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "01 ноября" заменить словами "29 ноября";

2) в пункте 3:

в подпункте 2 слова "01 ноября" заменить словами "29 ноября";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) запрета работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказывающих услуги общественного питания, ежедневно в период времени с 23:00 и до 06:00 утра следующего дня;";

3) в пункте 4:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года; с 02 ноября по 15 ноября 2020 года; с 16 ноября по 29 ноября 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) граждан:

носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Гражданам при нахождении в местах, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки);".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова



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