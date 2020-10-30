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30 октября 2020 г.

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2020 года № 481-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за III квартал 2020 года"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 30 октября 2020 г.
Вступает в силу 30 октября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 23 октября 2020 года № 21), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за III квартал 2020 года:

в среднем на душу населения - 16 306 рублей;

для трудоспособного населения - 17 544 рубля;

для пенсионеров - 13 242 рубля;

для детей - 16 407 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Г.Ф.Бухтин



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