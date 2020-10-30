Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме

С-75 считается одной из самых успешных и широко применяемых систем противовоздушной обороны в истории. Особенность ракеты с почти 200-килограммовой боеголовкой, летевшей со скоростью более 3 Махов, заключалась в том, что ей не обязательно было попадать непосредственно в цель. Она срабатывала бесконтактно рядом с объектом, уничтожая его шрапнелью.

- Эффективность С-75 была невероятной, и США отчаянно пытались получить сведения об эксплуатации ракеты и радара управления. Но солдаты Северного Вьетнама минимизировали уязвимость комплексов, проявив смекалку - использовали радары разного типа, чтобы запустить ракету в считанные минуты до цели. Кроме того, они хорошо скрывались и часто перемещались. Шпионаж, как и другие попытки получить данные, не увенчались успехом, - отмечается в публикации.

Однажды агентам ЦРУ удалось перехватить учебное руководство по С-75, но перевод не позволял выяснить точные технические подробности. Единственной возможностью узнать их оставался перехват радиоимпульсов в реальном бою. Сделать это можно было только за миллисекунды. Ни одно из обширного списка устройств электронной разведки, имевшихся тогда у США, не было способно получить такие сведения за такое короткое время.

На подготовку операции сотрудники разведуправления и инженеры потратили три года. В результате множественных доработок на беспилотники-мишени Ryan Model 147D и 147E, получившие кодовое обозначение Long Arm ("Длинная рука") было установлено оборудование, известное как System XVII. Кроме того, у устройств увеличили радиолокационный профиль, чтобы они походили на самолеты-шпионы U-2. По задумке разработчиков, за мгновения до уничтожения электроника беспилотника должна была считать с атакующей ракеты детали радиолокационного слежения, сигналы систем наведения и взрывателя боеголовки и передать их на дежуривший неподалеку разведывательный самолет RB-47H Stratojet. Несколько попыток оказались неудачными - аппараты взрывались, не успев зафиксировать данные. Но 13 февраля 1966 года американцам все же удалось реализовать "идеальный перехват".

- 147E получил полный набор радиолокационной информации наведения и бесконтактного взрывателя. Оборудование даже сумело зафиксировать силу ударной волны, уничтожившей беспилотник, - пишет издание.

На основе полученных сведений США разработали систему предупреждения, которая предотвращала попадание ракеты С-75 в любой самолет. Во время испытаний она продемонстрировала хорошую эффективность - оснащенная ею беспилотная мишень избежала ударов 11 советских ракет, сбить ее смогла только 12-я. В результате комплекс, получивший обозначение AN / APR-26, стал массово устанавливаться на американские самолеты, включая B-52 Stratofortress , F-4 Phantom II и C-130 Hercules. Их пилоты получили возможность своевременно покидать зону ПВО противника. Показатели живучести американской авиации во Вьетнами начали расти, после чего помощник министра обороны США Юджин Фубини назвал миссию по перехвату данных С-75 "самым значительным вкладом в электронную разведку за последние 20 лет".

Однако, вскоре, как отмечает издание, советские инженеры оперативно модернизировали свои системы вооружения, создав множество версий С-75. Каждая из них требовала от американской разведки все больше усилий для получения эксплуатационных сведений.