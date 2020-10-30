Постановление губернатора Камчатского края от 30 октября 2020 года № 192 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 1 ноября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года";

2) дополнить частью 31 следующего содержания:

"3.1 Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) со 2 ноября по 15 ноября 2020 включительно, за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг;

3) следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске.";

3) в абзаце первом части 14 слова "до 1 ноября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года";

4) в абзаце первом части 18 слова "до 1 ноября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года";

5) дополнить частью 181 следующего содержания:

"18.1 Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, со 2 ноября по 15 ноября 2020 года включительно перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, на дистанционный режим работы.";

6) в абзаце первом части 29 слова "до 1 ноября 2020 года" заменить словами "до 15 ноября 2020 года";

7) дополнить частями 311 и 322 следующего содержания:

"311. Министерству образования Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Вилючинского городского округа) организовать в осенний каникулярный период работу учреждений дополнительного образования для детей в дистанционной форме.

312. Запретить проведение детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в осенний каникулярный период 2020 года для всех типов лагерей.";

8) дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие со 2 ноября 2020 года, за исключением положений пункта 7 части 1 настоящего по становления.

3. Положения пункта 7 части 1 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 26 октября 2020 года.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов





Приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 30.10.2020 № 192

"Приложение 9 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50

Перечень заболеваний, при наличии которых рекомендуется соблюдать режим самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1- хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 -№ 18.5.

6. Новообразования из числа2:

- Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

- Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

Примечания:

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".







