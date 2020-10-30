Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 29 октября 2020 года № 266 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктами З.1., 3.2. следующего содержания:

"3.1. Приостановить с 02.11.2020 по 15.11.2020 включительно деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.

3.2. Организациям общественного питания (ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и иным организациям (в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах, иных объектах торговли и (или) оказания услуг) при оказании услуг общественного питания обеспечить соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

1.2. Абзац первый подпункта 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.2. Организовать перевод не менее 30% работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.".

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктами 6.16.2. следующего содержания:

"6.1. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики обеспечить:

предоставление обучающимся образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) по дополнительным общеобразовательным программ каникул с 09.11.2020 дополнительно к осенним каникулам в количестве 7 дней до 15.11.2020 включительно;

доведение до учредителей образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования необходимость к проведению дистанционной формы обучения с 02.11.2020 до особого распоряжения.

6.2. Средствам массовой информации Карачаево-Черкесской Республики (далее - СМИ) организовать работу по:

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике профилактических противоэпидемиологических мероприятий, особенностях течения болезни (новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установленных методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации мерах по профилактике и методиках лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике рейдовых мероприятий по соблюдению постановления Роспотребназдора от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и настоящего Указа.".

1.4. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.7. следующего содержания:

"8.7. Обеспечить выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным и осуществлять контроль за выдачей указанных лекарств, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты.".

1.5. Подпункт 14.2. пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14.2. Организовать перевод не менее 30% работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.".

1.6. Пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:

"Главам администраций муниципальных районов и городских округов:

усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организациях;

организовать и проводить совместно с Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике работу по контролю за соблюдением принятых мер и увеличению количества рейдовых мероприятий, особое внимание уделив общественному транспорту и местам массового скопления людей;

о результатах проведенной работы незамедлительно сообщать в Оперативный штаб".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







