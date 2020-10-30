МВД возбудило дело об афере сотрудников "ТНС энерго" на 5,5 млрд рублей

Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по факту мошенничества сотрудников энергосбытового холдинга "ТНС энерго".

"Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо фигурантов уголовного дела - София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин", - приводит сообщение МВД ТАСС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о собственниках и руководителях "ТНС Энерго" и компаний, входящих в структуру холдинга, "ТНС Энерго Нижний Новгород" и АО "МЭК". Их подозревают в том, что с августа 2011 года они похищали деньги, которые вносили конечные потребители электроэнергии. При этом средства должно было получать ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В МВД отметили, что мошеннические действия привели к существенному росту тарифов для конечных потребителей, а также "недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, снижению надежности электроснабжения в Нижегородской области".

В министерстве также уточнили, что София и Сергей Афанасьевы и Борис Щуров по решению Тверского суда Москвы заключены по стражу до 22 декабря, а Джамил Дашин отправлен под домашний арест.

Расследование дела, в рамках которого уже прошло более 40 обысков, продолжается.