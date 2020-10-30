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30.10.2020,  
12:23
Текст:  Алексей Моисеев

Началась доставка танков Т-72Б1МС "Белый орел" в Сербию

Сербская армия получила первые танки Т-72Б1МС "Белый орел". Боевые машины доставлены самолетом Ил-76 в аэропорт Батайница.

По данным информационного агентство Sputnik Србиjа, речь идет о двух единицах техники из тридцати, которые должны быть переданы в рамках военно-технического соглашения, достигнутого между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

Т-72Б1МС "Белый орел" в настоящее время считается одним из лучших экспортных вариантов в большом семействе "семьдесят вторых". Основным его вооружением является 125-мм гладкоствольная пушка с автоматизированной системой заряжания.

Орудие способно вести огонь как бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми по лазерному лучу противотанковыми ракетами с дальностью более 5000 метров. Такие боеприпасы могут уничтожать как наземного противника, так и низколетящие малоскоростные объекты, типа боевых вертолетов.

У танка развитая современная цифровая система управления огнем с многоканальными прицелами наводчика-оператора и командира. В распоряжении последнего имеется дистанционно-управляемая 12,7-мм универсальная пулеметная установка.

Для ориентирования на местности внедрена спутниковая навигация.

Фото: Persian_boy / youtube.com
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Информационно-управляющая система следит за состоянием 840-сильной силовой установки и другими агрегатами шасси.

Все достоинства "Белого орла" уже оценили танкисты Никарагуа и Лаоса.

Также ранее в Сербию были доставлены модернизированные разведывательные бронемашины БРДМ-2МС, активно применяемые в ходе различных учений.

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