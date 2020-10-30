Названы десять лучших фильмов 80-х

В Сети доступны результаты опроса, проведенного среди британских зрителей, чтобы выявить их любимые кинофильмы 80-х годов.
Результаты публикует Official Charts, и выглядят они довольно приятно.
Уточнено: пользователи голосовали на протяжении всего октября. От каждого требовалось назвать три любимых ленты за определенный временной отрезок.
В итоге получился следующий перечень:
"Назад в будущее" (1985)
"Крепкий орешек" (1988)
"Бегущий по лезвию" (1982)
"Чужие" (1986)
"Балбесы" (1985)
"Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980)
"Инопланетянин" (1982)
"Терминатор" (1984)
"Сияние" (1980)
"Когда Гарри встретил Салли" (1989)
Как видим, в чарте преобладает качественная фантастика. Также имеются один боевик, хоррор, а замыкает чарт ромком.