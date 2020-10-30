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Названы десять лучших фильмов 80-х

Новости
    30.10.2020, 15:59
Текст:   Олег Усков

В Сети доступны результаты опроса, проведенного среди британских зрителей, чтобы выявить их любимые кинофильмы 80-х годов.

Фото: kinopoisk.ru
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Результаты публикует Official Charts, и выглядят они довольно приятно.

Уточнено: пользователи голосовали на протяжении всего октября. От каждого требовалось назвать три любимых ленты за определенный временной отрезок.

В итоге получился следующий перечень:

"Назад в будущее" (1985)

"Крепкий орешек" (1988)

Фото: twitter.com/BBC
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"Бегущий по лезвию" (1982)

"Чужие" (1986)

"Балбесы" (1985)

"Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980)

Фото: kinopoisk.ru
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"Инопланетянин" (1982)

"Терминатор" (1984)

"Сияние" (1980)

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Как видим, в чарте преобладает качественная фантастика. Также имеются один боевик, хоррор, а замыкает чарт ромком.

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