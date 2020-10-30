Названы десять лучших фильмов 80-х

В Сети доступны результаты опроса, проведенного среди британских зрителей, чтобы выявить их любимые кинофильмы 80-х годов.

Результаты публикует Official Charts, и выглядят они довольно приятно.

Уточнено: пользователи голосовали на протяжении всего октября. От каждого требовалось назвать три любимых ленты за определенный временной отрезок.

В итоге получился следующий перечень:

"Назад в будущее" (1985)

"Крепкий орешек" (1988)

"Бегущий по лезвию" (1982)

"Чужие" (1986)

"Балбесы" (1985)

"Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980)

"Инопланетянин" (1982)

"Терминатор" (1984)

"Сияние" (1980)

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Как видим, в чарте преобладает качественная фантастика. Также имеются один боевик, хоррор, а замыкает чарт ромком.