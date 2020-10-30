Указ губернатора Нижегородской области от 28 октября 2020 года № 185 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Нижегородской области"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 4.1:

1) в абзаце пятом слова "в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства (пребывания)" исключить;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Работодателям обеспечить изоляцию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в целях осуществления трудовой деятельности, сроком на 14 дней со дня прибытия в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства (пребывания), либо в иных помещениях работодателя, а также осуществлять контроль за выполнением указанными лицами режима изоляции.".

1.2. Абзац третий пункта 4.3 дополнить словами: ", на парковках, в лифтах, подъездах жилых домов".

1.3. Пункт 8 после слова "волонтерам" дополнить словами ", оказывающим помощь медицинским организациям, иным лицам, которым действующим законодательством предусмотрены выплаты за волонтерскую деятельность".

1.4. Дополнить новыми пунктами 18-21 следующего содержания:

"18. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нижегородской области начиная с 15 октября 2020 г.:

18.1 . Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области:

в рамках исполнения требований подпункта "д" пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить перевод на дистанционный режим работы офисных работников, а также работников, находящихся в группе риска, указанных в пункте 4.2 настоящего Указа. Для целей настоящего Указа под офисными работниками понимаются работники (в том числе работающие на основании гражданско-правовых договоров), чьи трудовые обязанности осуществляются непосредственно с использованием персональных компьютеров и средств связи, за исключением работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

в рамках исполнения требований подпункта "е" пункта 5.1 настоящего Указа в организациях со среднесписочной численностью работников свыше 500 человек обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед, как минимум на три равномерные группы работников с временным интервалом не менее 45 минут;

размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведения об исполнении требований, предусмотренных абзацем вторым и третьим настоящего пункта; обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений;

усилить контроль за проведением текущей дезинфекции помещений, зданий, сооружений, оборудования, салонов транспортных средств по вирусному режиму, а также за соблюдением работниками требований настоящего Указа.

18.2 . Организациям розничной торговли, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области, не допускать в торговые залы лиц с незащищенными органами дыхания, обеспечить неукоснительное соблюдение подпункта "в" пункта 5.2 настоящего Указа. За нарушение указанного требования, а также иных норм настоящего Указа организации розничной торговли будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

18.3 . Организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси, обеспечить неукоснительное соблюдение подпункта "в" пункта 5.6 настоящего Указа. За нарушение указанного требования, а также иных норм настоящего Указа организации, оказывающие услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси, будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

19. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правительства Нижегородской области Берковичу О.А. в рамках своей компетенции усилить контроль за соблюдением лицами требований настоящего Указа, своевременно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих установленные требования, по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

20. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:

обеспечивать техническую возможность размещения на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 18.1 настоящего Указа;

обеспечить доступ органам исполнительной власти Нижегородской области (в части закрепленных видов экономической деятельности) к информации, размещаемой на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") в соответствии с абзацем четвертым пункта

18.1 настоящего Указа.

21. Заместителям Губернатора Нижегородской области, заместителю Председателя Правительства Нижегородской области Берковичу О.А. обеспечить еженедельный анализ информации, указанной в абзаце четвертом пункта 18.1 настоящего Указа, осуществлять контроль за полнотой и достоверностью предоставляемой информации, а при необходимости своевременно принимать меры по привлечению к ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях хозяйствующих субъектов, не выполняющих требования, установленные пунктом 18.1 настоящего Указа.".

1.5. Пункты 18-19 считать пунктами 22-23.

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 октября 2020 г. № 171 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27" изменение, исключив пункты 2-3.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин









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