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30.10.2020,  
15:36
Текст:  Алексей Брусилов

Новейший бронеавтомобиль "ВПК-Урал" испытали на Ближнем Востоке

Российский бронеавтомобиль "ВПК-Урал" привлек к себе внимание представителей иностранных армий еще на первом показе во время Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Фото: Военно-промышленная кампания \ http://milindcom.ru Фото: Военно-промышленная кампания \ http://milindcom.ru
Фото: Военно-промышленная кампания \ http://milindcom.ru

Эта новинка, созданная "Военно-промышленной компанией", отличается повышенным уровнем защиты, например, конструкция днища однообъемного корпуса и ходовой части обеспечивает безопасность экипажу и пассажирам при взрыве фугасов и мин весом до 6 кг.

Значительный вклад в сохранение жизней находящихся за броней людей вносят применяемые специальные антитравматические кресла с ремнями безопасности.

Многоцелевое двухосное полноприводное транспортное средство обладает высокими ходовыми качествами. При полной массе в 14 500 кг 360-сильный дизельный двигатель ЯМЗ-536 способен разгонять машину до скорости более чем 100 км/ч. Запас хода по топливу в 1000 км также впечатляет.

Свои возможности "ВПК-Урал" продемонстрировал на состоявшихся недавно широкомасштабных учениях "Кавказ-2020", а также в ходе испытаний, проводившихся на полигоне одного из ближневосточных государств.

Фото: L.M. Channel \ youtube.com
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Броневик при жаре в 45 градусов уверенно преодолел все специально подготовленные препятствия: крутые подъемы, косогоры, гребенку, рвы и др. При этом в ходе марша по шоссе удалось достичь максимальной скорости в 130 км/ч.

Сообщается, что потенциальный заказчик остался доволен результатами испытаний.

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