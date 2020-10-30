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30.10.2020,  
12:10
Текст:  Николай Грищенко

Обновленный автомат АК-12 показали в подробностях на видео

Представленный на форуме "Армия-2020" обновленный автомат АК-12 показали на видео.

"По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО были внедрены конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия и повышающие удобство его технического обслуживания", - сказано в описании к видео.

Как сообщает концерн "Калашников", новое оружие обладает регулируемым прикладом. Масса автомата составляет 3,5 кг, магазин рассчитан на 30 патронов 5,45 на 39 мм.

Фото: Министерство обороны РФ
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Главным преимуществом нового оружия по сравнению с классическим "Калашниковым" является повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения. Достигнуто это благодаря изменению конструкции газоотводного узла, ствольной коробки и других систем. Появилась возможность вести огонь "отсечками" - очередями по два выстрела.

Значительно возросла эргономика автомата. Резьбовое крепление дульного тормоза заменено на байонет, что позволяет быстро менять его на глушитель. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: оптических прицелов, фонаря и лазерного целеуказателя.

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