"Арсенал" уведомил РПЛ о трех сомнительных тестах игроков на коронавирус

Тульский "Арсенал" уведомил Российскую Премьер-лигу о том, что в ходе тестирования на коронавирус у трех игроков выявлены сомнительные результаты.

Тульский клуб уведомил РПЛ о том, что перед матчем против ЦСКА в 12-м туре чемпионата России тесты трех игроков на коронавирус показали сомнительные результаты. Ранее сообщалось о том, что это Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко.

Трое игроков с сомнительными тестами изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.

"Перед матчем 13-го тура с "Рубином", который состоится в Казани 31 октября, было проведено дополнительное тестирование всех представителей "Арсенала". Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении на сайте РПЛ.