Пуск ракеты "Искандер-М" попал на видео

Финальным этапом крупного учения в рамках итоговой проверки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на полигоне Донгуз в Оренбургской области стал боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Соответствующее видео на своем официальном YouTube-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчеты уничтожили цель, имитировавшую критически важный объект условного противника. Помимо стрельбы, которая велась со специально подготовленной позиции, военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет, сообщается на сайте минобороны.

Всего в учении в Оренбургской области приняли участие более 3 тысяч человек, а также около 600 единиц военной техники.

Отметим, что накануне учения расчетов ОТРК "Искандер" прошли также в рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области. Там военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, где произвели электронные пуски по мишеням, имитирующим стратегические объекты условного противника. Также была отработана смена дислокации, чтобы не попасть под возможный ответный удар.