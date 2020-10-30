Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.10.2020,  
09:19
Текст:  Алексей Иванов

Пуск ракеты "Искандер-М" попал на видео

Финальным этапом крупного учения в рамках итоговой проверки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на полигоне Донгуз в Оренбургской области стал боевой пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Соответствующее видео на своем официальном YouTube-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ
Испытательный пуск новой российской противоракеты показали на видео

Расчеты уничтожили цель, имитировавшую критически важный объект условного противника. Помимо стрельбы, которая велась со специально подготовленной позиции, военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет, сообщается на сайте минобороны.

Всего в учении в Оренбургской области приняли участие более 3 тысяч человек, а также около 600 единиц военной техники.

Отметим, что накануне учения расчетов ОТРК "Искандер" прошли также в рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области. Там военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, где произвели электронные пуски по мишеням, имитирующим стратегические объекты условного противника. Также была отработана смена дислокации, чтобы не попасть под возможный ответный удар.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Моисеев
Украинские артиллеристы остались без новых снарядов 29.10.2020
Бывшие противники: как Т-34-85 и PzKpfw IV встретились на параде в Сирии 28.10.2020
Танки Т-80У и АМХ-30 приняли участие в совместных учениях на Кипре 28.10.2020
учения
Фото: Wikimedia
Загадочная гибель: линкор "Новороссийск" взорвался 65 лет назад 29.10.2020
Видео: Под Астраханью впервые применили новейшие комплексы ПВО 26.10.2020
Командир бригады спецназначения назвал главные умения спецназовца 23.10.2020
ракеты
ВКС России успешно испытали новую противоракету 28.10.2020
Тайна купола: в США рассекретили данные о советском "сверхоружии" 28.10.2020