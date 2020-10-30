Ученые разработали новый вид биосовместимых имплантатов из титана

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного медицинского университета разработали биосовместимые ячеистые имплантаты челюстно-лицевых костей. Изделия из титанового сплава созданы с помощью лазерного плавления и по свойствам максимально повторяют костную ткань человека.

- С помощью 3D-моделирования и лазерного плавления мы разработали имплантаты из титанового сплава Ti6Al4V. Геометрическая форма с ячейками обеспечивает ускоренное прорастание костной ткани в изделие и надежно его фиксирует. По сравнению с аналогами с мелкопористой структурой, восстановление костной ткани с нашим имплантатом происходит в 2‒3 раза быстрее, - пояснила автор разработки, старший преподаватель кафедры "Инновационные технологии машиностроения" ПНИПУ Полина Килина.

Ученые провели несколько опытов над животными, в ходе которых удалось установить, что активное прорастание тканей в ячейки начинается уже через две недели, а полное приживление конструкций из титанового сплава - через несколько месяцев.

В настоящее время разработчики биосовместимых имплантатов получили на свое изобретение два патента.