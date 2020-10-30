Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги реализации программы энергосбережения за 9 месяцев

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации программы энергосбережения в январе-августе текущего года. Экономия от реализации тематических мероприятий составила 9,5 млн рублей. В натуральном выражении было сэкономлено порядка 420 тонн условного топлива и почти 2,7 млн кВт*ч электроэнергии.

Основной эффект принесла оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов - было сэкономлено 7,9 млн рублей. Снизить затраты на потребление электроэнергии позволило своевременное выполнение очистки внутренней поверхности магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений.

Для оптимизации затрат на теплоснабжение производственных объектов в августе на нефтеперекачивающей станции (НПС) Каштан Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) было проведено техперевооружение центрального теплового пункта. На линейной производственно-диспетчерской станции "Москаленки" Омского РНУ смонтирована новая блочно-модульная котельная отечественного производства с энергоэффективным оборудованием.

За счет оптимизации маршрутов перевозок и эксплуатации автомобильной техники за девять месяцев было сэкономлено 790 тыс. рублей.

До конца 2020 года согласно программе энергосбережения и повышения энергоэффективности будет выполнен комплекс работ по монтажу 7 систем автоматического регулирования температурного режима в помещениях производственного и административно-бытового назначения. Радиаторные термостатические регуляторы будут установлены в зданиях Омского, Ишимского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания. Во всех филиалах АО "Транснефть - Западная Сибирь" продолжится установка светодиодных светильников. Для повышения КПД оборудования на Омской ЛПДС специалисты произведут замену двух магистральных насосных агрегатов, на ЛПДС "Сокур" заменят ротор электродвигателя.

За счет выполнения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2015-2019 годах экономия АО "Транснефть уже составила порядка 112 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"