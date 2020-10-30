Предпочтения покупателей недвижимости изменились в пандемию

Несмотря на непростую эпидемическую и экономическую ситуацию, объемы строительства в крупных городах не сокращаются, а покупатели активно выбирают новые квартиры. О том, как трансформировался рынок недвижимости, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал Теему Хелпполайнен, генеральный директор компании "ЮИТ Санкт-Петербург", руководитель сегмента "Жилищное строительство, Россия" концерна ЮИТ.

Теему Хелпполайнен: Мы уже 59 лет работаем в России и, конечно, никуда не уйдем. Фото: Сергей Николаев

Недавно ЮИТ сдал дома четвертой очереди комплекса INKERI в Пушкине и второй очереди в комплексе TARMO у станции метро "Черная речка" в Петербурге. Были ли какие-то сложности со сдачей этих объектов в связи с пандемией?

Теему Хелпполайнен: Мы и наши подрядчики работали в обычном режиме. Безусловно, были приняты все необходимые меры безопасности, чтобы защитить наших сотрудников, все стали использовать средства индивидуальной защиты, на объектах начали проводить дезинфекцию. В Петербурге, Московской области, Казани, Екатеринбурге и Тюмени работы шли в обычном режиме, в Московской области, как вы знаете, весной на месяц стройки приостанавливались.

Сейчас во всех регионах у нас работы ведутся в том же темпе, что и до пандемии, отставания от графиков нет.

Изменились ли предпочтения клиентов в пандемию?

Теему Хелпполайнен: Мы видим повышение интереса к пригородным проектам. Например, в Пушкине очень хорошо продаются квартиры в жилом комплексе INKERI, там чистый воздух, пешком можно дойти до музея-заповедника "Царское Село". Под Екатеринбургом мы строим объект в Верхней Пышме, он тоже очень нравится покупателям.

Растет интерес к пригороду. Например, в Пушкине очень хорошо продаются квартиры в ЖК INKERI

Также наши клиенты стали спрашивать квартиры, где можно было бы выделить рабочую зону, это актуально для тех, кто ушел на удаленку. Да и в целом площадь продаваемых квартир выросла. Но пока непонятно, с чем это связано: или с тем, что появилась ипотека под 6,5 процента, или с тем, что люди пытаются с наибольшим комфортом устроиться на удаленке.

Как вы считаете, даст ли пандемия толчок к развитию онлайн-сервисов в строительстве, например, дистанционных продаж?

Теему Хелпполайнен: У нас уже сейчас порядка 10 процентов квартир продается онлайн. Я думаю, что через пять лет мы так будем продавать 25-30 процентов объектов.

Сейчас квартиру дистанционно покупают в основном те, кто приобретает жилье как инвестиционный актив и жить там не планирует. Многие так покупают жилье детям.

Но по сути, когда человек приобретает жилье в стадии строительства, он все равно не видит конечный продукт, его дом еще только возводится, он ориентируется на визуализацию, строительную документацию. Разница между онлайн-сделкой и офлайн лишь в том, что в последнем случае человек приходит в офис.

Недавно ЮИТ приобрел три участка в Петербурге: один в Калининском районе, два - в центре. Какие объекты там появятся? К каким локациям еще присматриваетесь?

Теему Хелпполайнен: Мы постоянно ищем новые участки. Наша стратегия в этом вопросе следующая: в каждом городе, где мы строим, должно быть как минимум четыре проекта в разных локациях. Это дает возможность предлагать нашим клиентам разные квартиры под их запросы.

Но, например, в Петербурге есть локации, где мы не ищем участки. Это, в частности, Невский проспект и прилегающие улицы. Дело в том, что в "золотом треугольнике" Петербурга появляются дома очень дорогого сегмента, мы же специализируемся на создании домов комфорт-класса. Сейчас у нас на стадии строительства в Петербурге находится три проекта. Так, в центре города мы будем строить на Курляндской улице, это хорошее тихое место, но недалеко есть выезды на набережную Фонтанки, Старо-Петергофский проспект, далее на проспект Стачек и на Лермонтовский и Московский проспекты. Этот район в ближайшие годы будет преображаться, становиться более комфортным. Мы здесь уже завершили проектирование, скоро начнутся строительные работы. Чуть побольше участок в Нейшлотском переулке на углу с Лесным проспектом. Там будет строиться три дома. Третий участок находится в Калининском районе на улице Васенко, это недалеко от площади Калинина, там очень много зелени.

Какие объекты будут запускаться в 2020 году? Можно ли говорить о том, что ЮИТ не уходит из России?

Теему Хелпполайнен: Мы уже 59 лет работаем в России и, конечно, никуда не уйдем. У нас недавно открылись продажи седьмой очереди ЖК "Новоорловский" в Приморском районе Петербурга. Также у "Черной речки" начали продажи последней, пятой очереди в ЖК TARMO. Заканчиваем строительство комплекса Suomen Ranta в Екатеринбурге.

Мы с вами общались год назад, тогда вы говорили, что не планируете начинать новых объектов в Ростове-на-Дону из-за низкой маржинальности. Также вы отмечали, что после 2021 года не будете начинать строительство новых объектов в Москве и Подмосковье. Изменились ли планы?

Теему Хелпполайнен: Что касается Ростова-на-Дону, там планы не изменились, у нас в этом городе были два участка, один мы уже продали. Но в городе остается работать компания "ЮИТ Сервис". В Москве мы достроили последний объект в прошлом году, но у нас там остались большие активы. Мы продолжаем получать на них разрешения. Год назад я говорил, что мы не будем стартовать в Московской области. Но после этого мы уже приступили к новым проектам и будем запускать их в ближайшие месяцы. Дело в том, что еще год назад в Московской области были очень низкие цены, и нам не было выгодно там что-то начинать, сейчас ситуация изменилась. К тому же в этом регионе несколько снизилось число строящихся объектов, а интерес покупателей вырос.

ЮИТ известен не только как надежный застройщик, но и как ключевой игрок на рынке сервисного бизнеса, число абонентов, которые пользуются такими услугами, достигло полумиллиона. Вы планируете и дальше развивать это направление? Правда ли, что обслуживание дома может быть выгодным?

Теему Хелпполайнен: Да, это прибыльное дело, правда, маржа не очень велика. Но нам интересно обслуживание домов, мы хотим привлекать клиентов за счет дополнительных услуг. И второй момент. Мы строим не совсем простые дома, к ним нужен специальный подход, особое обслуживание, поэтому мы остаемся в построенных домах в качестве сервисной компании. Год назад в Екатеринбурге с крупной управляющей компанией мы основали предприятие "ЮИТ Сервис Брусника". Сейчас эта компания работает в Екатеринбурге, Тюмени, есть такие структуры в Новосибирске и Сургуте. Мы берем в обслуживание не только свои дома, но и объекты других строительных компаний. Это очень перспективное направление, мы хотим его расширять.