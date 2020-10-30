В Петербурге умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий

В Петербурге в возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный балетмейстер, экс-солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий, об этом сообщила пресс-служба театра.

На сцену Мариинки Геннадий Селюцкий впервые вышел в 1956 году, когда выпустился из Ленинградского хореографического училища.

Каждая роль Селюцкого становилась событием в жизни театрального Ленинграда. В "Лебедином озере" он исполнял партию Ротбарта, в "Баядерке" был Великим брамином, в "Легенде о любви" - Визирем. Его партии были разными, он представал перед зрителями в самом разном амплуа, был настоящим мастером перевоплощения.

У Селюцкого хотели учиться. И уже с 1963 года он стал преподавать в Академии русского балета. Геннадий Селюцкий вел занятия до 2012 года, вырастил целую плеяду блестящих танцовщиков, которые теперь достойно представляют петербургскую школу балета во всем мире.