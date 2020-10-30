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30.10.2020 13:56
Рубрика: Культура

В Тюмени художник театра показал написанные на самоизоляции картины

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Что способно растрогать мужчину, который в своей жизни знавал и видел многое? Есть, есть такие ситуации… Живописца, графика, искусствоведа, главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепелкина, отдавшего сцене 29 лет, потрясли и буквально вышибли слезу признания друзей по творческому цеху.
Фото: Екатерина Христозова Фото: Екатерина Христозова
Фото: Екатерина Христозова

В это злое неулыбчивое время, когда лица скрывают под масками, а руки прячут в перчатки - ну почти по театральному, когда народ не рискует обниматься-целоваться, Перепелкин решился на персональную выставку с пометкой "юбилейная" и дождался-таки гостей. Время познакомиться с 60 картинами в холле Тюменского драматического театра, который часто принимает сторонние экспозиции, у горожан еще есть (скрестим пальцы, чтоб не закрыли на карантин): по плану "Ковчег и прочие спасательные средства" работает до Нового года.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Перепелкин как-то назвал себя не очень плодовитым художником. Мол, все "персоналки" - в довольно скромном масштабе, да и некогда особо (в "куклах" до короновируса - что ни месяц, то премьера). К 60 годам их только пять: "Живопись и все такое", "Чертежи реальности", "Альбом Гулливера", "Пасторали" и вот - последний "Ковчег", собранный вокруг картины "Ведута", написанной по впечатлениям от прошлогодней поездки в Венецию. Вода, загнанная в каналы, мосты, дома у самой кромки - вроде название оправданно, размышляют журналисты. Но мастер спешит отрезвить: "Объяснения не требуйте. Просто на ум пришло".

А "неплодовитый-то" каждый новый проект делает почти с нуля. Из старенького тут только пара работ, остальные - еще не выгулянные. Только за самоизоляцию Сергей Михайлович написал пять картин и отдал в комиссию эскизы к очередной большой постановке.

Ходим вдоль стен, рассматриваем наброски и завершенные полотна, считываем точные и тонкие, часто ироничные интонации автора при явной скромности сюжетов. Каждый прием - от световой многоходовки до композиционного ритма и сталкивания живописи с графикой - вызывают ощущения, реальней не бывает. Например, ты подхватываешь воодушевление авиаторов, готовящихся к полету, чувствуешь особый запах городка на адриатическом побережье, слышишь хруст снега под ногами в парке и шепот ветра над сонной улицей. Кого-то из гостей поманил запах манной каши и вишневого киселя, ненавистных в детстве, а сейчас вызывающих приятную ностальгию. И, конечно, каждый зритель уловил "музыку холста". Секрет открыла Любовь Чмутина, много лет возглавлявшая литературно-драматический отдел театра кукол: "Работу над спектаклем Сергей всегда начинает с разговора с завмузом. Когда он поймет, какой материал возьмет Ольга Двинина, тогда займется декорациями и персонажами".

- Бывает, что художник нашел творческий прием и насилует его всю жизнь: придешь на персональную выставку, две работы посмотришь, и больше не хочется... А здесь - хочется разглядывать и разгадывать, - хвалил коллегу председатель местного отделения Союза художников России (СХР) Александр Новик. - Удивляюсь его способности быстро переключаться с театра на станковые вещи и обратно - успевает везде, постоянно в поиске находится.

Фото: Екатерина Христозова

Коллега по СХР Олег Федоров, человек, на комплименты жадный, поименовал Перепелкина настоящим рок-н-рольщиком, парнем неунывающим, художником не изображающим, а размышляющим.

Сергей Михайлович, зардевшийся от таких слов, был краток:

- Я - профессиональный художник, но не профессиональный станковист, это значит, что не ощущаю потребности работать над стилем и законченностью полотна. "Схватил" мысль, быстро ее записал и все.… Знаете, живопись - искусство индивидуального потребления, поэтому всем нравиться не обязана. В отличие от театра, который как раз на массового зрителя и рассчитан.

В одном не прав Перепелкин: его творчество понятно большинству - и школьникам, и взрослым, людям в теме и вне ее. Потому что всем нам хочется собрать гармоничную, уравновешенную картину мира в рассыпающейся реальности из того, что оказалось под рукой, а удается лишь избранным.

Между тем

Много лет главный художник Тюменского театра кукол Сергей Перепелкин, кроме того, что работает над художественной частью спектаклей, талантливо пишет прозу, пьесы, искусствоведческие статьи. Возможно, в скором времени он познакомит друзей с авторской песней про любимую сцену.

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