Указ губернатора Сахалинской области от 30 октября 2020 года № 107 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71, от 08.07.2020 № 76, от 21.07.2020 № 78, от 18.08.2020 № 84, от 20.08.2020 № 85, от 17.09.2020 № 97 (далее - указ Губернатора Сахалинской области), следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, граждан, проходящих государственную службу (при предъявлении служебного удостоверения или военного билета);".

1.1.2. Дополнить подпунктами 9), 10) следующего содержания:

"9) членов семьи (супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные)) граждан, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего указа, прибывающих на территорию Сахалинской области совместно с ними;

10) граждан, въезд которых на территорию Сахалинской области обусловлен направлением в служебную командировку.".

1.2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 9) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими документов, подтверждающих родство с гражданами, указанными в подпункте 1) пункта 2 настоящего указа, и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 10) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими документа, подтверждающего направление в служебную командировку, и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19.".

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителей председателя Правительства Сахалинской области в соответствии с распределением полномочий.".

2. Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области, утвержденный указом Губернатора Сахалинской области, следующие изменения:

2.1. В абзаце 1 пункта 2.3 слова и цифру "пунктом 7 указа" заменить словом "указом".

2.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 слова и цифру "пунктом 7 Указа" заменить словом "Указом".

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

4. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области А.В.Белик







