Тедеско отреагировал на слухи о предложении из Германии

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал появившиеся сообщения о том, что он может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Накануне матча против "Ростова" в 13-м туре главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о продлении контракта с клубом и ответил на вопрос о предложении из Бундеслиги.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых предложило наставнику продлить контракт, однако позже эту информацию опровергли. И все же, по словам Тедеско, предложение о новом договоре есть. Тренер во время зимней паузы должен встретиться с владельцем клуба Леонидом Федуном.

"Он сказал, что хотел бы этой зимой поговорить о возможности продления контракта, и я согласился. Подчеркиваю, что никакого конкретного предложения не поступало, я не блокировал никакие предложения клуба. Впереди очень много игр, и я хочу просто спокойно работать, хочу, чтобы футболисты спокойно работали, готовились от игры к игре", - сказал Тедеско.

Также специалист отреагировал на появившуюся информацию о том, что в его услугах заинтересован один из клубов Бундеслиги. Тедеско сразу же отверг возможность своего ухода из "Спартака".

"Если бы я действительно хотел, то мог бы сделать это уже три раза. Первый раз поступило предложение через две недели после того, как я ушел из "Шальке", после этого была возможность уйти туда в тот момент, когда я переходил в "Спартак", и третья возможность была уже непосредственно этим летом", - сказал он.