Украина восстанавливает советские комплексы ПВО

На Украине активизировали работы по ремонту средств ПВО, большая часть которых была произведена еще в советское время.

Об этом со ссылкой на директора госпредприятия "Львовский радиоремонтный завод" (входит в состав концерна "Укроборонпром") Александра Заику сообщает портал defence-ua.com.

Речь идет о капремонте НРЗ-4П (наземный радиолокационный запросчик - система распознавания" свой-чужой "), ПРВ-16 (подвижный радиовысотомер, разрабатывался в 1960-х), а также о ремонте антенно-мачтовых устройств мобильных РЛС. Из средств поражения это ЗРК С-125М1 и 9К330 "Тор".

Сейчас на заводе осваивают производство антенн РЛС и редукторов к ним, в будущем намерены заняться ремонтом и модернизацией РЛС П-37 и "техники РЭБ". Вместе с тем доля экспортных контрактов на предприятии с 2014 года снизилась с 70 до 40 процентов.