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30.10.2020,  
10:24
Текст:  Алексей Иванов

Украина восстанавливает советские комплексы ПВО

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
Фото: VoidWanderer / wikimedia.org

На Украине активизировали работы по ремонту средств ПВО, большая часть которых была произведена еще в советское время.

Фото: Министерство обороны РФ
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Об этом со ссылкой на директора госпредприятия "Львовский радиоремонтный завод" (входит в состав концерна "Укроборонпром") Александра Заику сообщает портал defence-ua.com.

Речь идет о капремонте НРЗ-4П (наземный радиолокационный запросчик - система распознавания" свой-чужой "), ПРВ-16 (подвижный радиовысотомер, разрабатывался в 1960-х), а также о ремонте антенно-мачтовых устройств мобильных РЛС. Из средств поражения это ЗРК С-125М1 и 9К330 "Тор".

Сейчас на заводе осваивают производство антенн РЛС и редукторов к ним, в будущем намерены заняться ремонтом и модернизацией РЛС П-37 и "техники РЭБ". Вместе с тем доля экспортных контрактов на предприятии с 2014 года снизилась с 70 до 40 процентов.

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