Указ губернатора Воронежской области от 29 октября 2020 года № 448-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 90 "О Воронежской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в редакции указа губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 123-у) изменения, признав пункт 8, подпункт 9.1 пункта 9 утратившими силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







