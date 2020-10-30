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30 октября 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 30 октября 2020 года № 144 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, 15 июля 2020 года № 89, 16 июля 2020 года № 91, 28 июля 2020 года № 101, 26 августа 2020 года № 120, 17 сентября 2020 года № 126, 8 октября 2020 года № 131, 23 октября 2020 года № 140) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", предложений Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 7 июля 2020 года № 5256, от 13 июля 2020 года № 5468, от 15 июля 2020 года № 5520, от 26 июля 2020 года № 5802, от 5 октября 2020 года № 7589, заместителя Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 21 августа 2020 года № 6484, от 22 октября 2020 года № 8058, от 28 октября 2020 года № 8210 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, учитывая письмо Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 11 сентября 2020 года № 01 У-12/6973 "О принятии мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при организации и проведении массовых мероприятий", протокол совещания Оперативного штаба Забайкальского края по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва от 13 сентября 2020 года№ 63-ОШ, постановляю:";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 8 слова "окончания работы не позднее 24 часов 00 минут" заменить словами "оказания услуг общественного питания не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 09 часов 00 минут, а для предприятий общественного питания, расположенных вне населенных пунктов на дорогах федерального значения, не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут";

б) подпункт 11 после слов "при условии" дополнить словами "проведения зрелищно-развлекательных мероприятий не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут,";

в) подпункт 14 после слов "при условии" дополнить словами "проведения зрелищно-развлекательных мероприятий не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут,".

2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в период каникул для обучающихся, установленных с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года, усилить контроль за мерами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на общественном транспорте и следующих объектах: торговых центрах, объектах общественного питания, кинотеатрах, детских культурно-развлекательных центрах.

4. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края усилить контроль за мерами, предусмотренными пунктом 3 настоящего постановления;

2) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю усилить контроль за соблюдением масочного режима гражданами при передвижении в общественном транспорте и посещении объектов, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

А.М.Осипов



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