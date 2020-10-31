Распоряжение губернатора Курской области от 30 октября 2020 года № 434-рг "О внесении изменении в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг, от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10,2020 № 403-рг, от 16.10,2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-pr) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 32 - 34 следующего содержания:

"32. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания (перечень хронических заболеваний согласно приложению № 1 соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения до особого распоряжения, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания, фактического нахождения);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

33. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области, перевести работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционный режим работы либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности, за исключением граждан:

являющихся руководителями организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

являющихся работниками системообразующих организаций;

непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

являющихся работниками медицинских или аптечных организаций независимо от форм собственности;

являющихся работниками организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

являющихся работниками организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

являющихся работниками организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

являющихся работниками организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

являющихся работниками организаций социальной защиты населения, социального обслуживания и центров занятости населения, с их письменного согласия;

являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с их письменного согласия;

являющихся работниками организаций федеральной почтовой связи, с их письменного согласия.

34. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области, обеспечить перевод со 2 ноября 2020 года до особого распоряжения не менее 30 процентов работников из числа руководителей, специалистов и других служащих на дистанционный режим работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на:

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации оборонно-промышленного комплекса, а также организации, обеспечивающие их деятельность;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).";

2) в пункте 7 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 2";

3) дополнить новым приложением № 1 (прилагается);

4) приложение к настоящему распоряжению считать приложением № 2.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг

(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 30.10.2020 № 434-рг)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







