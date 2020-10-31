Летающий бункер: на Западе сравнили "самолеты Судного дня" России и США

Западные СМИ заинтересовали так называемые "самолеты Судного дня", имеющиеся у России и США.

Как пишет испанское издание El Español (перевод материала публикует "ИноСМИ"), эти машины должны выполнять функцию летающего бункера, обеспечив безопасность президента и высшего политического и военного руководства страны.

"Лучшее место для такой защиты - воздух", - говорится в публикации. При этом подобные самолеты должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва.

Функции летающего бункера в России выполняет Ил-80, которые начал эксплуатироваться с 1980-х годов. Он представляет собой оборудованный воздушный командный пункт с максимальным уровнем безопасности. Отмечается, что в фюзеляже этого самолета отсутствуют иллюминаторы. Автор публикации обращает внимание и на своеобразный выступающий "горб" в верхней части, который предназначен для антенн спутниковой связи. Также внизу имеется антенна для связи с подводными лодками. А на крыльях расположены дополнительные генераторы энергии.

Однако со временем Ил-80 предполагается заменить более продвинутым и современным Ил-96-400М, который позволит увеличить срок нахождения в воздухе и радиус командования.

В США в качестве летающего бункера применяется E-4 - модифицированная версия Boeing 747-200. Этот самолет также создавался с расчетом на выживание в условиях ядерной войны. Он старше Ил-80, поскольку использовался уже в 1970-х годах.

Этот воздушный командный пункт имеет на борту цифровые и дублирующие аналоговые системы и снабжен комплексом спутниковой связи для управления наземными войсками и флотом. Американский самолет судного дня имеет три жилых уровня и несколько залов. А находиться в воздухе при условии дозаправки он способен около недели - более 150 часов.