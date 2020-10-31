Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал свои взаимоотношения с коллегой от США Келли Крафт как очень хорошие. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По его словам, все постпреды в Совете безопасности находятся в хороших отношениях друг с другом и много общаются за пределами ООН. "Я и раньше говорил, и сейчас подтвержу, что, действительно, у нас очень дружеская атмосфера", - цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред РФ отметил, что Крафт является человеком, с которым можно "свободно иметь дело". Российские и американские представители в ООН осознают расхождения взглядов по некоторым вопросам, но никогда ничего не делают за спиной друг у друга, подчеркнул Небензя.