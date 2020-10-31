Новости

Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению 06:45
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН 06:25
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму 05:49
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября 05:31
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 24 04:58
Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о нападении в Ницце 04:08
Отрицательный тест на COVID вдохновил магната из Мексики раздать миллион песо 03:24
В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католическом храме 02:53
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V" 02:31
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 01:14
Боксер Пашалиев после нокаута госпитализирован без сознания 01:06
В Бельгии вернули жесткий карантин по коронавирусу 30.10.2020
МВД возбудило дело об афере сотрудников "ТНС энерго" на 5,5 млрд рублей 30.10.2020
Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID 30.10.2020
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 30.10.2020
Роналду вылечился от коронавируса 30.10.2020
Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве 30.10.2020
Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов 30.10.2020
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс" 30.10.2020
Видео: эксперт изучил самый дешевый в мире электромобиль 30.10.2020
Путин выразил соболезнования Эрдогану 30.10.2020
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии 30.10.2020
В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом 30.10.2020
Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года 30.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 06:25
Рубрика: Власть

Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН

Фото: Брайан Смит/РИА Новости Фото: Брайан Смит/РИА Новости
Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал свои взаимоотношения с коллегой от США Келли Крафт как очень хорошие. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД РФ: надеемся, что после выборов в США победит здравый смысл

По его словам, все постпреды в Совете безопасности находятся в хороших отношениях друг с другом и много общаются за пределами ООН. "Я и раньше говорил, и сейчас подтвержу, что, действительно, у нас очень дружеская атмосфера", - цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред РФ отметил, что Крафт является человеком, с которым можно "свободно иметь дело". Российские и американские представители в ООН осознают расхождения взглядов по некоторым вопросам, но никогда ничего не делают за спиной друг у друга, подчеркнул Небензя.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Международные организации ООН Россия и США

Главное сегодня

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V"
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября
Какие страны быстрее восстановят добычу нефти после кризиса
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье