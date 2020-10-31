Указ губернатора Орловской области от 30 октября 2020 года № 503 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 29 июня 2020 года № 294 "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше"

Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 29 июня 2020 года № 294 "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше", дополнив пункт 1 абзацами следующего содержания:

"с 1 ноября по 8 ноября 2020 года;

с 9 ноября по 22 ноября 2020 года;

с 23 ноября по 6 декабря 2020 года;

с 7 декабря по 20 декабря 2020 года;

с 21 декабря по 31 декабря 2020 года.".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







