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Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика

Новости
    31.10.2020, 12:01
Текст:   Олег Усков

35-летняя американская актриса и певица Йоханссон в третий раз вышла замуж, проделав это тайно.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Избранником артистки стал 38-летний сценарист Saturday Night Live Колин Жост, с которым девушка предварительно встречалась два года. Обручились они в мае 2019-го.

Причем о женитьбе впервые стало известно из Instagram благотворительной организации Meals on Wheels. Указано, что из-за пандемии молодые связали себя узами в глубоко интимной обстановке - без публичности, в присутствии только родственников и наиболее близких друзей.

Для комика Йоханнсон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, для комика же брак стал дебютным.

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