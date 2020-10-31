Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика

35-летняя американская актриса и певица Йоханссон в третий раз вышла замуж, проделав это тайно.

Избранником артистки стал 38-летний сценарист Saturday Night Live Колин Жост, с которым девушка предварительно встречалась два года. Обручились они в мае 2019-го.

Причем о женитьбе впервые стало известно из Instagram благотворительной организации Meals on Wheels. Указано, что из-за пандемии молодые связали себя узами в глубоко интимной обстановке - без публичности, в присутствии только родственников и наиболее близких друзей.

Для комика Йоханнсон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, для комика же брак стал дебютным.