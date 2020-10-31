Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Филимонова. Сообщение об этом появилось на официальной странице мастерской заслуженного работника культуры РФ Юрия Красовского, где долгое время преподавала актриса.

"Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", - отмечается в сообщении.

Причины смерти Галины Филимоновой, которой было 76 лет, не называются. Дата и место прощания с актрисой будут названы дополнительно.

Галина Филимонова родилась 15 октября 1944 года. Окончила ЛГИТМиК (класс Г.А. Товстоногова). По окончании вуза была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где работала до 1970 года. Следующие два года служила в театре Русской драмы в Риге, затем два сезона играла на сцене Ленинградского Театра Драмы и комедии. С 1974 года - актриса Малого драматического театра (МДТ), где играла в спектаклях "Братья и сёстры", "Звёзды на утреннем небе", "Бесы", "Парчовый барабан" и других.

Также известна ролью Риты в фильме "А зори здесь тихие". Появлялась актриса и в других фильмах.