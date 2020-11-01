Аллея МиГов: как советские пилоты не дали США разбомбить Северную Корею

В июне 1950 года на Корейском полуострове начался вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей. Союзниками КНДР были СССР и Китай, Республику Корея поддержала коалиция стран во главе с ООН и США. Это противостояние стало одним из самых "горячих" этапов "холодной" войны между Советским Союзом и США, чье вооружение и пилоты сошлись здесь в реальных боевых действиях.

Авиация северокорейских войск, основу которой составляли старые советские поршневые самолеты времен Великой Отечественной войны, была уничтожена в первые месяцы противостояния. Долгое время американские летчики, воевавшие на стороне Южной Кореи, господствовали в воздухе, не встречая серьезного сопротивления со стороны противника. Все изменилось 1 ноября 1950 года, когда в небо над полуостровом поднялись новейшие истребители МиГ-15.

Вместе с техникой в Северную Корею отправились специалисты по наземному обслуживанию, военные советники и опытные летчики. Участие советских пилотов в Корейской войне держалось в секрете, на фюзеляжи их самолетов наносились опознавательные знаки китайских и северокорейских ВВС, а переговоры экипажей велись на корейском языке с помощью словарей, фразы в которых были написаны кириллицей. От последней предосторожности вскоре отказались и стали вести радиообмен на русском языке. Основной задачей 64-го советского истребительного авиакорпуса, базировавшегося в Китае, стала защита стратегических объектов КНДР от налетов тяжелых бомбардировщиков В-29, которые американцы прозвали "Суперкрепость".

По своим летным характеристикам МиГ-15 превосходили американские F-80 и F-84. Используя свое преимущество в высоте и скорости полета, а также в более мощном пушечном вооружении, советские самолеты легко обходили истребители сопровождения и парами атаковали американские бомбардировщики на подходах к границам КНДР. Такая тактика оказалась успешной и уже к концу ноября 1950 года позволила существенно снизить эффективность бомбовых ударов США по территории КНДР.

Пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, США в декабре 1950 года отправляют в Корею новые истребители F-86 "Сейбр". Эти самолеты стали основными противниками МиГов во время Корейской войны. Новые американские машины не уступали советским истребителям в летных качествах. Кроме того, в прицельном комплексе F-86, в отличие от МиГа, использовался радиодальномер, позволявший стрелять по противнику с высокой точностью, а американские летчики были одеты в противоперегрузочные костюмы. Однако в большинстве случаев "Сейбры" не могли использовать все свои возможности. Истребители базировались на аэродромах Южной Кореи, во время долгого подлета к месту возможной встречи с противником машины сжигали много горючего, поэтому в бою летчикам приходилось экономить топливо и не эксплуатировать самолет на максимальных боевых режимах.

Одними из самых крупных сражений ВВС СССР и США во время Корейской войны стали два боя, вошедшие в историю Америки, как "черный четверг" и "черный вторник". 12 апреля 1951 года МиГи всего за несколько минут сбили десять тяжелых бомбардировщиков и четыре истребителя противника, еще 15 В-29 списали после возвращения на аэродром. Советские летчики вернулись на базу без потерь.

30 октября того же года 21 тяжелый бомбардировщик под прикрытием 200 истребителей попытался прорваться к территории КНДР. Американцам противостояли 44 МиГа, пилотам которых удалось сбить 12 "Суперкрепостей" и четыре истребителя F-84. Летчикам противника в этом бою удалось сбить лишь один советский самолет. После этого инцидента бомбардировки Северной Кореи прекратились почти на месяц.

Одним из самых частых районов соприкосновения авиации США и СССР вовремя Корейской войны был южный берег реки Ялуцзян, который контролировали советские летчики. Американцы назвали эту территорию боевых действий "Аллея МиГов". Принято считать, что эта "аллея" стала первым местом первых воздушных боев в истории реактивных истребителей. Благодаря отваге летчиков и возможностям истребителя МиГ-15, при численном преимуществе противника в небе над Корейским полуостровом установился паритет, сохранявшийся до конца войны. Возможно, именно это обстоятельство спасло Китай и КНДР от ядерной бомбардировки с воздуха, которую американское командование предлагало президенту США Гарри Трумэну несколько раз за время войны.