Проблемные долги съедят половину прибыли банков за два года

По оценкам агентства "Эксперт РА", объем недосозданных банками резервов по проблемным долгам достиг 1,7 триллиона рублей. Это результат беспрецедентной кампании по реструктуризации кредитов в связи с пандемией и временных послаблений по созданию резервов, на которые пошел Банк России.

Объем недосозданных резервов не является критичным для банковской системы в целом, однако отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация, считают в "Эксперт РА". В течение года по ссудам, реструктурированным из-за пандемии, банкам придется досоздать резервы на сумму до 500 миллиардов рублей. В целом адекватное резервирование проблемных долгов может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021-2022 годах, говорится в исследовании "Риски в банковском секторе и прогноз на 2020-й: резервы впереди".

Как считают аналитики агентства, основной негативный эффект от пандемии отразится на прибыли сектора в следующем году, после окончательного завершения моратория на банкротство юрлиц по инициативе кредиторов и отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов юрлиц и физлиц, объем которых превысил пять триллионов рублей.

В 2020 году меры господдержки позволили отложить отражение ухудшения качества кредитов, банкам также помогло смягчение денежно-кредитной политики, в итоге ROE банковского сектора по РСБУ по сравнению с прошлым годом снизится незначительно (до 11-12% против 15% в 2019 году). Прибыль банков, по прогнозу агентства, составит 1,2-1,3 трлн руб. против 1,6 трлн в 2019 году.