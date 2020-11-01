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Рубрика: Экономика

Проблемные долги съедят половину прибыли банков за два года

Текст: Игорь Зубков
По оценкам агентства "Эксперт РА", объем недосозданных банками резервов по проблемным долгам достиг 1,7 триллиона рублей. Это результат беспрецедентной кампании по реструктуризации кредитов в связи с пандемией и временных послаблений по созданию резервов, на которые пошел Банк России.

Объем недосозданных резервов не является критичным для банковской системы в целом, однако отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация, считают в "Эксперт РА". В течение года по ссудам, реструктурированным из-за пандемии, банкам придется досоздать резервы на сумму до 500 миллиардов рублей. В целом адекватное резервирование проблемных долгов может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021-2022 годах, говорится в исследовании "Риски в банковском секторе и прогноз на 2020-й: резервы впереди".

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Как считают аналитики агентства, основной негативный эффект от пандемии отразится на прибыли сектора в следующем году, после окончательного завершения моратория на банкротство юрлиц по инициативе кредиторов и отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов юрлиц и физлиц, объем которых превысил пять триллионов рублей.

В 2020 году меры господдержки позволили отложить отражение ухудшения качества кредитов, банкам также помогло смягчение денежно-кредитной политики, в итоге ROE банковского сектора по РСБУ по сравнению с прошлым годом снизится незначительно (до 11-12% против 15% в 2019 году). Прибыль банков, по прогнозу агентства, составит 1,2-1,3 трлн руб. против 1,6 трлн в 2019 году.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки

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