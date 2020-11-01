Прыжок из космоса: в 1962 году парашютисты СССР десантировались с 25 км

Ранним утром 1 ноября 1962 года недалеко от города Вольск Саратовской области в небо начал подниматься стратостат "Волга". Экипаж состоял из испытателей: майора Евгения Андреева и полковника Петра Долгова.

Полет осуществлялся в рамках космической программы СССР и получил название - эксперимент "Звезда". Евгению Андрееву требовалось провести аварийный выход из гондолы, аналога космической капсулы, а также установить возможности управления телом в свободном падении. Петру Долгову предстояло испытать прообраз современного космического скафандра и новую парашютную систему.

"С увеличением высоты небосвод меняет окраску. Сначала он становится бледно-голубым, потом сине-фиолетовым и, наконец, черным. В корабле тепло и уютно, а за бортом холодно. На высоте 13 тысяч метров термометр показывает 65 градусов ниже нуля, потом немного теплеет, и температура устанавливается на отметке минус 61 градус Цельсия", - писал в своей книге "Небо вокруг меня" Евгений Андреев.

За два часа стратостат достиг максимальной высоты в 28 640 метров и с Земли поступила команда начать эксперимент.

"Начинаю разгерметизацию кабины, жду, когда в высотный костюм начнет поступать под избыточным давлением кислород. Срабатывает компенсирующее устройство костюма, и меня сжимает со всех сторон. Докладываю Долгову: "Избыточное давление есть". Через стеклянную стенку термоперегородки вижу спокойное, улыбающееся лицо Петра Ивановича.

- До свидания, Петя!

- Счастливого пути!

По старой традиции прикладываю правую руку к гермошлему для приветствия. Затем переношу ее на поручень кресла. Резко сжимаю рычаги кресла и выстреливаюсь в пустоту", - пишет Андреев.

За 270 секунд испытатель в свободном падении пролетел 24 500 метров, а потом раскрылся парашют. Успешно приземлившись испытатель увидел в небе купола другого парашюта, но на нем спускался погибший Петр Долгов. В гермошлеме испытателя была маленькая дырочка размером в несколько миллиметров. Как предположило расследование, после катапультирования Андреева гондола еще долго раскачивалась. В момент, когда полковник Долгов собирался прыгнуть за коллегой, он ударился шлемом о болт крепления люка. Его скафандр мгновенно разгерметизировался. Именем Петра Долгова названа улица в Москве, а в школе № 829 создан музей.

Через несколько дней после полета в стратосферу вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Петру Долгову и Евгению Андрееву звания Героя Советского Союза.