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Рубрика: Власть

Разведку Сухопутных войск оснастили бронеавтомобилями "Тигр - М"

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны России сообщило, что вслед за спецназом бронеавтомобилями "Тигр - М" с боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ" оснащают разведку Сухопутных войск. Только в нынешнем году этим подразделениям передадут, по меньшей мере, полтора десятка универсальных машин.
Фото: Илья Максимов/РГ Фото: Илья Максимов/РГ
Фото: Илья Максимов/РГ

Высокопроходимый, хорошо защищенный и отлично вооруженный броневик как нельзя лучше подходит для выполнения особых задач в тылу противника. "Тигр" может скрытно перемещаться по оврагам и ущельям, взбираться на крутые косогоры, достаточно быстро ездить по сильно пересеченной местности и оперативно доставлять разведчиков в нужную точку. Ему не страшен огонь из стрелкового оружия и взрывные устройства малой мощности. Не случайно именно "Тиграми" оснастили нашу военную полицию в Сирии и бригады специального назначения.

Фото: Военно-промышленная кампания \ http://milindcom.ru
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Эти бронемашины, в общем-то, с самого начала предназначались таким подразделениям Вооруженных сил РФ. А установка на них модуля дистанционно управления сделала бронеавтомобили еще более мощными и защищенными. Известно, к примеру, что "Арбалет-ДМ" полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели. Что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении.

Телевизионная камера модуля дает возможность распознавать мишени типа БТР на расстоянии 2,5 километра, а тепловизионная - до 1,5 километра. Прицельный комплекс "Арбалета-ДМ" снабжен еще и лазерным дальномером. Сам модуль способен работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов, что дает возможность использовать его в любой климатической зоне нашей страны, а также за ее пределами.

К этому надо добавить, что главная задача "Арбалета-ДМ" - сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Ну и, разумеется, повысить эффективность боевого применения бортового вооружения "Тигра". А вооружен он для такой техники неслабо. На бронеавтомобиле устанавливают 12,7-мм пулемет "Корд" с боекомплектом 450 патронов или 7,62-ммм пулемет ПКТМ с 750 патронами. Другой вариант оснащения - автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя". Кроме того, на модуле дистанционного управления имеются четыре пусковые установки дымовых гранат 3Д6, 3Д6М или 3Д17.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Система управления "Арбалетом" предполагает ведение записи поступающей по видеоканалам информации - это позволяет анализировать действия оператора и экипажа бронемашины на различных этапах боя. К тому же модуль можно подключать к бортовой информационно-управляющей системе боевых машин и наделять функцией автоматического ведения боевых действий. То есть "Арбалет-ДМ" способен действовать фактически как боевой работ.

И еще одна важное свойство этой техники. Помимо "Тигра", модуль дистанционного управления подходит для других бронированных машин, в частности, для бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и многоцелевого армейского тягача МТ-ЛБ. Вот почему его разработчики говорят об универсальности применения "Тигра" с "Арбалетом". Комплекс на самом деле подходит и для разведки местности, и для сопровождения колонн на марше, и для обеспечения охраны в районах развертывания войск.

Перспективным выглядит и его применение в качестве машины охранения пусковых установок ракетных комплексов, в том числе стратегического назначения.

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