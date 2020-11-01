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01.11.2020 16:30
Рубрика: Общество

Петербург побил вековой рекорд по теплу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минувший октябрь в Петербурге оказался самым теплым за последние 110 лет, об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: iStock
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По данным эксперта, среднемесячная температура октября 2020 года составила плюс 9,1 градуса по Цельсию. За всю историю метеонаблюдений в России теплее было только в октябре 1909 и в октябре 1775 годов, когда температура была выше на 0,1 и 0,2 градуса соответственно.

В среднем минувший октябрь оказался в Петербурге теплее климатической нормы на 3,3 градуса.

В отдельные дни температура буквально зашкаливала, например, 2 октября столбик термометра поднялся до 20 градусов по Цельсию, а самым холодным днем месяца стало 21 октября, когда на улице похолодало до минус 0,9 градуса.

В последние годы в Петербурге редко бывает снежная осень, вот и в октябре снег выпал 18 числа, а к следующему дню его уже не было.

Михаил Леус отмечает, что и в ноябре снега и дождя ждать не стоит, ожидается, что при норме 56 миллиметров в городе выпадет всего 35-45 миллиметров осадков.

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