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Рубрика: Общество

Ученые нашли новое смертельное заболевание

Текст: Оксана Грибанова

Зарубежные исследователи, используя подход, основанный на генотипе, идентифицировали расстройство, которое объединяет, казалось бы, несвязанные воспалительные синдромы у взрослых людей. Обнаруженное заболевание назвали "синдромом VEXAS".

Фото: iStock
Названо заболевание, которое снижает риск заражения COVID-19

Материал об этом опубликован в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Странность заключается в том, что VEXAS, провоцирующий образование тромбов в организме, может поражать как легочную ткань, так и хрящевые ткани. Синдром связан с соматическими мутациями и идентифицирован у 25 взрослых мужчин.

- У таких пациентов часто фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром развивается в позднем возрасте вместе с лихорадкой, цитопенией, васкулитом и так далее, - отметили исследователи.

Наука Общество Здоровье

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