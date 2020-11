Ученые нашли новое смертельное заболевание

Зарубежные исследователи, используя подход, основанный на генотипе, идентифицировали расстройство, которое объединяет, казалось бы, несвязанные воспалительные синдромы у взрослых людей. Обнаруженное заболевание назвали "синдромом VEXAS".

Материал об этом опубликован в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Странность заключается в том, что VEXAS, провоцирующий образование тромбов в организме, может поражать как легочную ткань, так и хрящевые ткани. Синдром связан с соматическими мутациями и идентифицирован у 25 взрослых мужчин.

- У таких пациентов часто фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром развивается в позднем возрасте вместе с лихорадкой, цитопенией, васкулитом и так далее, - отметили исследователи.