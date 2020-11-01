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Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова

Новости
    01.11.2020, 15:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Директор художественных фильмов, в том числе, "Джентльмены удачи" и "Большая перемена" Александра Демидова скончалась на 87-м году жизни 29 октября.

Некролог опубликован сегодня на сайте Союза кинематографистов России.

"Умерла директор фильмов, член Союза кинематографистов России Александра Демидова. Александра Тимофеевна была одним из ведущих директоров фильмов отечественной киноиндустрии, чьи кинокартины были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремиями", - говорится в нем.

Далее - соболезнования семье Демидовой, ее родным и близким. Причина смерти не указана.

Александра Демидова родилась 1 октября 1934 года в Москве. Окончила экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В качестве директора и исполнительного продюсера участвовала в создании картин "Дядя Ваня", "Сталкер", "Романс о влюбленных", "Сказка странствий", "Формула любви", "Убить дракона", "Ребро Адама", "Романовы: венценосная семья", других.

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