30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе

Тридцатилетний американский актер Эдди Хэсселл убит в Техасе, США.

Как передает TMZ, инцидент произошел утром в воскресенье около дома девушки артиста. По всей видимости - в то время, как злоумышленники пытались угнать автомобиль Эдди.

Представитель Хэсселла информация о смерти актера подтвердил, уточняя, что тот получил пулю в живот. Убийца пока не задержан.

Эдди Хэсселл родился 16 июля 1990 года в Корсикане, Техас. На экранах - с начала нулевых: "Поверхность" (Фил Нэнс), "Оливер Бин", "Саутленд", "2012", "Лонгмайр", "Студия 60 на Сансет Стрип", "Кости", "Коварные горничные", "Рожденные в США", "Долго и счастливо".