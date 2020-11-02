Новости

Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес" 13:25
Вышел тизер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем 12:47

30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе

Новости
    02.11.2020, 14:33
Текст:   Олег Усков

Тридцатилетний американский актер Эдди Хэсселл убит в Техасе, США.

Как передает TMZ, инцидент произошел утром в воскресенье около дома девушки артиста. По всей видимости - в то время, как злоумышленники пытались угнать автомобиль Эдди.

Представитель Хэсселла информация о смерти актера подтвердил, уточняя, что тот получил пулю в живот. Убийца пока не задержан.

Эдди Хэсселл родился 16 июля 1990 года в Корсикане, Техас. На экранах - с начала нулевых: "Поверхность" (Фил Нэнс), "Оливер Бин", "Саутленд", "2012", "Лонгмайр", "Студия 60 на Сансет Стрип", "Кости", "Коварные горничные", "Рожденные в США", "Долго и счастливо".

Новости

Актер из "Астрала" и "Астрала 2" Патрик Уилсон снимет "Астрал 5" 11:33
Создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Стивена Кинга 11:03
Комедия "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ в выходные 04:50
Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е" 01.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 01.11.2020
Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 31.10.2020
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП с Ефремовым 01.11.2020
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 30.10.2020
⧣ происшествия
Фото: Владимир Яцин/ТАСС
Продюсер сообщил о пропаже певца Андрея Губина 01.11.2020
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 30.10.2020
Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию 30.10.2020