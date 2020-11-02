Актер из "Астрала" и "Астрала 2" Патрик Уилсон снимет "Астрал 5"

Американский актер и певец Патрик Уилсон, сыгравший Джоша Ламберта, главного героя первых двух фильмов сверхуспешной хоррор-линейки Blumhouse "Астрал", вернется во франшизу. Но на этот раз уже не только в качестве актера, но и как режиссер.

Как передает NME, 47-летний номинант премии "Золотой глобус" дебютирует в качестве постановщика на съемках пятой ленты серии.

Уточнено: действие "Астрала 5" развернется через десять лет после событий картины 2013 года "Астрал: Глава 2". Тай Симпкинс также вернется в проект в роли Далтона Ламберта, сына Джоша. Сценарий написал Скотт Тимз по сюжету Ли Уоннелла. Уоннелл и неизменный Джеймс Ван предприятие спродюсируют.

Подзаголовка и даты премьеры у картины пока нет.

Первый "Астрал", снятый Ваном в 2010-м за комичные полтора миллиона долларов, собрал в прокате без малого сто. Второй, поставленный тем же Ваном, при бюджете в пять миллионов накосил уже более 161 миллиона. В 2015-м Уоннелл дебютировал как режиссер на третьей части: десять миллионов - бюджет, 113 - сборы. Четвертую часть срежиссировал Адам Робител: те же десять миллионов бюджет, почти 168 миллионов - сборы.

Стоит ли удивляться, что эта музыка будет теперь вечной?