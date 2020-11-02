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02.11.2020,  
14:42
Текст:  Михаил Русин

Большая плавающая пушка: NI оценил "Спрут-СД"

Американские СМИ заинтересовались российской авиадесантной САУ "Спрут-СД".
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

The National Interest называет эту машину большой плавающей самоходной пушкой. При этом отмечается, что "Спрут" представляет собой нечто среднее между танком-амфибией и истребителем танков.

"Благодаря очень большой 125-мм пушке он может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, такие как новый Т-14 или Т-90, что удобно для логистики", - пишет издание.

В качестве одного из преимуществ САУ называется ее легкость и мобильность, чему способствует использование алюминия при изготовлении корпуса машины. Благодаря этому боевая масса "Спрута" составляет всего 18 тонн. Для сравнения: основной боевой танк США M1 Abrams весит более 60 тонн.

Гидропневматическая подвеска, которую механик-водитель "Спрута" может при необходимости поднимать или опускать, повышает проходимость машины и ее защищенность на оборонительных позициях. Кроме того, такая подвеска частично поглощает отдачу мощного орудия. Также на вооружении "Спрута" имеется 7,62-мм ПКТМ.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Орудие "Спрута" способно уничтожать вражеские танки, здания и сооружения и поддерживать пехоту на поле боя. А два водомета позволяют машине развивать довольно высокую скорость на водной поверхности.

"Теоретически "Спрут" можно сбрасывать с транспортного самолета с экипажем внутри. В этом случае он окажется очень мобильным… "Спрут-СД" действительно является мощным противотанковым средством", - пишет The National Interest.

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бронетехника
Фото: Владимир Аносов/РГ
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