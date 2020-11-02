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2 ноября 2020 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 30 октября 2020 года № 657 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за III квартал 2020 года"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 2 ноября 2020 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 12741 руб., для трудоспособного населения - 13219 руб., пенсионеров - 9982 руб. (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"), детей - 13459 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов



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