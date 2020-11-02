На прошедших в конце прошлой недели "Огарковских чтениях" прозвучали, можно сказать, сенсационные заявления. Одно из них касалось неизбежного пересмотра существующих военных доктрин.

Маршал Советского Союза Огарков, бывший с 1977 по 1984 год начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР, стал лицом подобных чтений потому, что в своих теоретических трудах предвосхитил то развитие вооруженных сил в глобальном масштабе, которое начинается только сейчас. Это знают и за рубежом, поэтому в мероприятии участвуют ведущие западные военные аналитики.

Стоит подчеркнуть, что идею проведения "Огарковских чтений" поддержали заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и руководство госкорпорации "Ростех". То есть озвученные на них мысли интересны и армии, и оборонной промышленности.

Не подвергается сомнению тот факт, что в ближайшем десятилетии будет переформатирован взгляд на саму суть современных войн. Они входят в эпоху сетецентризма. Суть его в том, что все силы и средства - как люди, так и техника на конкретном направлении сводятся в единую сеть управления. И главную роль в этой сети будут играть качество разведданных, скорость их передачи, скорость принятия командирских решений, скорость доведения этих решений до личного состава. И опять же - скорость обратных связей между войсками, действующими на поле боя, и их вышестоящим командованием.

Сама картина боя становится похожа на продвинутую компьютерную игру. Победит не тот, кто бросит на противника армаду бронетехники, а тот, кто научится грамотно маневрировать огневыми средствами поражения. И важнейшую роль в войнах уже ближайшего будущего станут играть роботизированные наземные, морские комплексы и беспилотные летательные аппараты.

На это в своем выступлении обратил внимание Сверре Дизен, бывший военным заместителем министра обороны Норвегии в период с 2005 по 2009 годы. Он отметил, что очень скоро может произойти смена приоритетов в выборе военной техники. На смену дорогим и сложным носителям высокоточного оружия придут более дешевые платформы. И цена управляемого оружия с внедрением искусственного интеллекта может уменьшиться. При этом боевое качество носителей и оружия повысится.

Действительно, последняя версия американского ударного вертолета AH-64 Apache стоит более 50 миллионов долларов. А несет он всего 8 управляемых противотанковых или иных ракет высокой точности, тоже весьма дорогих. В то же время беспилотный летательный аппарат, способный обнаружить и гарантированно поразить танк, стоит 500 долларов. То есть по цене одного вертолета можно закупить сто тысяч боевых дронов. И теоретически уничтожить ими все танки мира.

О растущей эффективности беспилотников свидетельствуют все локальные военные конфликты последнего времени. Не считаться с этим уже нельзя.

Достаточно вспомнить беспрецедентный удар беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе 14 сентября 2019 года.

В начале этого года - 3 января - высокоточной ракетой, пущенной с беспилотника MQ-9 Reaper, был убит иранский генерал-лейтенант Касем Сулеймани. Он доставлял немало головной боли спецслужбам Израиля и США. Охотились за ним долго, но близко подобраться не могли. А с вот помощью дрона ликвидировали.

Важно отметить, что современные ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа. Боевой дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более того, компьютерные программы позволяют определять, техника какой марки попала в объектив следящего устройства. И для наиболее эффективного ее поражения выбираются соответствующие боеприпасы.

Победу в маневренных войнах гарантирует уже не обилие современных и дорогих вооружений, а качество управления самим маневром. И, конечно, грамотное использование тех самых боевых роботов.

Противотанковый вертолет AH-64 Apache стоит 50 млн долларов, а беспилотник, способный обнаружить и гарантированно поразить танк, - 500 долларов

Кстати, первым в мире это предсказал именно маршал Огарков в конце 1970-х годов. А в 1980-е годы в Советской армии впервые в мире появилась автоматизированная система управления войсками "Маневр". Сегодня о ней мало что известно - лихие девяностые ее просто убили. А вот американцы каким-то образом эту систему получили. Изучили и провели командно-штабную игру, в которой имитировали столкновение армий НАТО и Варшавского Договора. Как оказалось, используя возможности "Маневра", Восток разгромил бы Запад без использования ядерного оружия в течение нескольких дней.

Если бы идеи Огаркова получили развитие, Российская армия сегодня была бы лидером и в теории, и в практике ведения сетецентрических войн. Остается надеяться, что хотя бы не отстаем. Стоит повторить, время дорогих и тяжелых боевых машин уходит в прошлое. Наступает эпоха высокомобильных систем, обладающих искусственным интеллектом и включенных в единую сеть, способную одновременно управлять техникой, армейскими подразделениями и даже конкретным воином на поле боя.