Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito"

На YouTube новый неожиданный рекорд - видеоклип на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стал самым просматриваемым видео, набрав более семи миллиардов просмотров.

Рисованный англоязычный видеоклип с двумя очаровательными детишками, незамысловато поющими о мама-акуле, папе-акуле и всей большой семье маленькой акулы, был создан в 2016 году образовательным южнокорейским брендом Pinkfong.

Остается только гадать, чем она так приглянулась слушателям всех возрастов. Но факт остается фактом, эта веселая и заводная песенка, моментально врезающая в память и заставляющая еще долго напевать про себя "Ду-ду-ду-ду….", обогнала предыдущего лидера - видеоклип на песню "Despacito" Луиса Фонси.