Новости

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 15:57
Рубрика: Культура

Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito"

Текст: Мария Шепталова

На YouTube новый неожиданный рекорд - видеоклип на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стал самым просматриваемым видео, набрав более семи миллиардов просмотров.

Фото: youtube.com/ AC/DC
Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети

Рисованный англоязычный видеоклип с двумя очаровательными детишками, незамысловато поющими о мама-акуле, папе-акуле и всей большой семье маленькой акулы, был создан в 2016 году образовательным южнокорейским брендом Pinkfong.

Остается только гадать, чем она так приглянулась слушателям всех возрастов. Но факт остается фактом, эта веселая и заводная песенка, моментально врезающая в память и заставляющая еще долго напевать про себя "Ду-ду-ду-ду….", обогнала предыдущего лидера - видеоклип на песню "Despacito" Луиса Фонси.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео

Главное сегодня

Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"