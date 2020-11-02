Постановление правительства Хабаровского края от 31 октября 2020 года № 458-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 50 человек, за исключением следующих особенностей:

- оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта осуществляются при условии загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, в том числе бассейнов;

- работа кинотеатров (кинозалов) осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 30 процентов от единовременной пропускной способности.";

2) дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:

"25. Приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края:

- работу театров, филармоний, цирков;

- деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе расположенных в торговых центрах;

- проведение всероссийских, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, а также краевых физкультурных и спортивных мероприятий с участием двух и более городских округов и муниципальных районов края.

26. Установить, что ограничения, предусмотренные пунктом 21, абзацем четвертым пункта 25 настоящего постановления, не распространяются на проведение чемпионата России по дзюдо в специальном режиме в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







