Указ главы Республики Ингушетия от 30 октября 2020 года № 202 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 30 октября 2020 г. № 47-пзк и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Продлить осенние каникулы со 2 ноября 2020 г. по 8 ноября 2020 г. включительно для обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций Республики Ингушетия.";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, руководителям организаций всех форм собственности усилить контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Указом, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", а также иными актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.";

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия усилить контроль за реализацией Указа Главы Республики Ингушетия от 13 апреля 2020 г. № 92 "Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы Республики Ингушетия В.Сластенин







