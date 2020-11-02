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02.11.2020 16:30

На чемпионате "Навыки мудрых" в рамках WorldSkills Hi-Tech соревновались лучшие токари и фрезеровщики на станках с ЧПУ

В финале II чемпионата "Навыки мудрых" для действующих сотрудников предприятий возраста 50+, который прошел в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020, состоялись соревнования по компетенциям "Токарные работы на станках ЧПУ" и "Фрезерные работы на станках ЧПУ".
Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия
Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия

"Современный оператор станка ЧПУ должен обладать целым спектром навыков: это программирование, управление станком, знание основ гидравлики, сопротивления материалов и другое. Тогда перед нами специалист высочайшего класса", - подчеркивает Александр Крапивин, главный эксперт компетенции "Токарные работы на станках ЧПУ". Токарные и фрезерные работы носят характер сквозных, совмещая в себе ряд других профессий и специализаций, и специалист имеет возможность изменить свой род деятельности на смежный.

Технологии меняются, но на первом месте остается человек. "Изначально именно человек должен приложить свои знания - машина, компьютер не начнет работу самостоятельно", - замечает главный эксперт компетенции "Фрезерные работы на станках ЧПУ" Евгений Бажин.

Эксперт компетенции "Токарные работы на станках ЧПУ", сотрудник Госкорпорации "Роскосмос" Антон Пономарев отмечает: "У специалистов 50+ есть опыт, который не получить из книжек. Им есть что сказать молодым участникам соревнований!"

"Чем больше опыт, тем проще выполнить свою работу. Нужно искать новые пути решений", - говорит 56-летний Геннадий Сыров, участник соревнований по компетенции "Токарные работы на станках ЧПУ", работник холдинга "ОДК" Госкорпорации "Ростех". Участие в чемпионате, считает Геннадий, позволит повысить производительность труда: "Уверен, что мне будут по плечу новые производственные задачи".

Руководитель Академии DMG MORI Россия Илья Тонких отмечает: "Уже который год наша компания обеспечивает площадки чемпионатов Worldskills фрезерными и токарными станками с ЧПУ. Нам важно не просто производить технику и поставлять ее на заводы, но и обучать специалистов. Сегодня в приоритете должно быть тесное сотрудничество между производителем оборудования, обучающими центрами и производствами. Обучение и соревнования по стандартам WorldSkills - хороший индикатор эффективности таких связей".

В компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" чемпионата "Навыки мудрых" в рамках WorldSkills Hi-Tech 2020 золото завоевал представитель Госкорпорации "Роскосмос", серебро - Госкорпорации "Росатом", бронзу - Госкорпорации "Ростех", в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" - золотую и бронзовую медали получили сотрудники Госкорпорации "Роскосмос", серебро - Госкорпорации "Росатом".

Справочно

Национальный чемпионат "Навыки мудрых" для сотрудников предприятий возраста 50+ проводится в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография". В 2020 году чемпионат проходил с 23 по 30 октября в Екатеринбурге в дистанционно-очном формате в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020.

Более 40 конкурсантов соревновались в онлайн-формате по 9 компетенциям: "Инженерный дизайн CAD", "Лабораторный химический анализ", "Охрана труда", "Сетевое и системное администрирование", "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Электроника".

Пресс-релиз предоставлен Ворлдскиллс Россия

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