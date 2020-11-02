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2 ноября 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 30 октября 2020 года № 150 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 2 ноября 2020 г.
Вступает в силу 2 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 01 ноября 2020 г." заменить словами "по 15 ноября 2020 г.";

1.2. в пункте 4 слова "по 01 ноября 2020 г." заменить словами "по 15 ноября 2020 г.";

1.3. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 02 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 02 ноября 2020 года.

Д.Н.Махонин



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