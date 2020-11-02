ПСБ продлил программу льготной ипотеки под 5,85%

ПСБ продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы до 1 июля 2021 года. Банк выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.

По условиям "Госпрограммы. Военная ипотека 2020" максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года. ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых.

"Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержавшим в сложное время жилищное строительство, а главное - позволившим сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях, - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. - К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"