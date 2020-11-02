Создатель "Ярсов" назвал потенциал ядерных сил России избыточным

Разработчик ведущих отечественных МБР Юрий Соломонов назвал ядерный потенциал России избыточным.

Генеральный конструктор Московского института теплотехники, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов накануне своего 75-летнего юбилея дал интервью журналу "Национальная оборона". Как сообщает РИА Новости, его можно будет прочесть в ближайшем номере издания.

В беседе Юрий Соломонов оценил ядерную мощь страны.

"Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен", - сказал он.

Конструктор также отметил, что при разработке новых вооружений во главу угла надо ставить не соревновательность и политику, а "минимальную разумную достаточность". Главным критерием при ее оценке является соотношение "стоимость - эффективность".

Справка "РГ"

Юрий Семенович Соломонов родился в Москве 3 ноября 1945 года. Окончил физико-математическую школу при МИФИ (1963) и факультет "Двигатели летательных аппаратов" Московского авиационного института. В 1969-1971 годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения СССР. С 1971 года работает в Московском институте теплотехники. Участвовал в создании ракетных комплексов РСД-10 "Пионер", РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М", PC-24 "Ярс". Руководил разработкой ракетного комплекса Р-30 "Булава".