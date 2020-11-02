АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняло на работу выпускников вузов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняло на работу молодых специалистов, окончивших в 2020 году высшие учебные заведения по инженерно-техническим специальностям.

На производственные объекты предприятия были трудоустроены выпускники высших учебных заведений- ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет", Московский государственный университет технологий и управления им Разумовского, ФГБОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского", ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (г. Красноярск), ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет".

Десять молодых сотрудников пришли в Омское, Томское, Новосибирское, Красноярское районные нефтепроводные управления работать по специальностям трубопроводчик линейный, лаборант химического анализа, оператор товарный, инженер отдела эксплуатации, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования.

За 2018 - 2020 годы включительно предприятие приняло на постоянную работу около 40 выпускников вузов.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" традиционно уделяет большое внимание подготовке профессиональных кадров. Кроме того, ведется системная работа по содействию трудоустройству выпускников вузов.

"Для студентов предусмотрено несколько этапов знакомства с отраслью трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Расширять свои теоретические знания, нарабатывать практический опыт они могут в период прохождения практики. Также "Транснефть - Западная Сибирь" активно привлекает студентов к участию в научно-технических конференциях молодежи и технических семинарах предприятия", - отметила начальник отдела кадров предприятия Ольга Тонкоштан.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" сотрудничает с региональными учебными заведениями, в том числе помогая модернизировать материально-техническую базу образовательных учреждений. В частности, в 2020 году предприятие направило на развитие Томского политехнического университета более 10 млн рублей. На эти средства до конца года будет выполнен ремонт двух учебных аудиторий Инженерной школы природных ресурсов НИ ТПУ. На базе данных аудиторий будут созданы многофункциональные учебные комплексы с использованием технологий виртуальной реальности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"